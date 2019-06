Die Feuerwehrkapelle spielte, das Bier war kühl und alle Haverbecker hatten sich am Samstagmittag auf dem Zeltplatz an der Brüningmühle versammelt. Auch der kurz einsetzende Regen ging schnell vorüber und tat der Stimmung keinen Abbruch. In einem fairen Wettkampf schenkten sich die verbliebenen drei Männer nichts. Schließlich wollten neben Josef Oing auch Josef Bense und Bernhard Heying die Königswürde erringen.

„Der Vogel hält circa 150 Schuss“, schätzten die Schießmeister Paul Klöpper und Bernd Möllenkotte im Voraus. Dass der Vogel erst beim 215. Schuss kapitulieren würde, damit hatten die beiden nicht gerechnet. Josef Oing bewies ein ruhiges Händchen und hatte zuletzt auch eine kleinen Portion Glück. Um 15.15 Uhr war es um den Vogel geschehen.

Dann begann ein spannender Prozess, den die Haverbecker schon lange traditionell pflegen: Der Vorstand, die Offiziere, die Adjutanten und der König berieten sich im stillen Kämmerlein über die Besetzung des Throns. So fragte der erste Vorsitzende den neuen König, wen er zur Königin küren wolle. „Meine Frau Maria Oing soll es werden!“, sagte der entschlossen. So riefen die Adjutanten die Auserwählte aus. Zu seinen Ehrenherren wählte die neue Majestät Bernhard Heying und Josef Bense. Ihnen zur Seite stehen Mathilde Sarpe und Maria Heying,

Am Samstagabend feierten die 180 Mitglieder im kleinen Kreis ihren neuen Thron, bevor am Sonntagabend der große Königsball mit den anderen Schöppinger Schützen und vielen Gästen gefeiert wurde.