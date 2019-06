Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Ein größeres Kompliment für das Blues-Festival kann es wohl kaum geben. Es kommt von Yves „Deville“ Ditsch, dem Drummer von Archie Lee Hooker und der Coast to Coast Blues Band. Der Luxemburger war zum ersten Mal in Schöppingen und will wiederkommen – aber in anderer Funktion.