Polizei kontrolliert Lkw

Schöppingen -

Beamte haben am Mittwoch mehrere Stunden lang Lkw auf der Parkfläche an der Schöppinger Verkehrsinsel kontrolliert. Die Kontrolle verlief aus Sicht der Beamten recht ruhig. Die Polizei meldete als schwerwiegendstes Vergehen die Überladung und unsachgemäße Sicherung eines Lkw mit Auflieger. An der Kooperationskontrolle beteiligten sich die Polizei, das Kreisveterinäramt, die Bußgeldstelle und das Bundesamt für Güterverkehr. Kontrolliert wurden Fahrzeuge mit größeren Ladungen und Lebensmitteln sowie Tiertransporte.