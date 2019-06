„Wenn ich mich nicht dazwischengestellt hätte, wäre ich es nicht geworden“, spielte der neue Regent auf die jungen Mitbewerber an. Mit Tim Messing , Hendrik Deitert und Marius Lindenbaum zielten gleich drei Jungschützen konzentriert auf den hölzernen Vogel.

Doch der fiel mit dem insgesamt 125. Schuss bei Michael Göcke . „Wir mussten Ressourcen sparen“, sagte Burkhard Deitert lachend, ob des frühen Königsschusses. Zusammen mit Heribert Weuler hatte Deitert als Schießmeister fungiert.

Den Thron des Schützenvereins Heven komplettieren in diesem Jahr die Ehrendamen Andrea Nacke und Bernadette Göcke sowie die Ehrenherren Norbert Wessling und Bernhard Nacke.

Beim anschließenden Sternschießen holte sich Johannes Göcke den Titel des Bosskönigs. Nachdem alle zwölf Sterne von den Jungschützen heruntergeschossen worden waren, gab der Sohn des neuen Königs dem Holzklotz in der Mitte der Vogelstange den Rest. Johannes Göcke ist somit auch Stellvertreter seines Vaters.

Der Königsball beginnt am heutigen Freitagabend um 20 Uhr. Das Schützenfest wird am morgigen Samstag um 11 Uhr dann mit einem Frühschoppen fortgesetzt. Es endet am Nachmittag mit dem traditionellen Nachhausebringen des Schützenkönigs.