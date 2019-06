Sie begann als Klavierschülerin an der Zentralen Musikschule in Moskau. Als Jugendliche entwickelte sie großes Interesse an Barock- und Renaissancemusik und wechselte zur Orgel. 2012 machte sie ihren Abschluss am Musikgymnasium und studierte Orgel.

Schon während der Studienzeit spielte sie als Begleiterin und Solistin in zahlreichen Ensembles, pflegte die freie Improvisation und begann ihre Konzerttätigkeit. Inzwischen hat sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart abgeschlossen und macht nun ihr Konzertexamen am Staatlichen Konservatorium in Moskau.

Orlova war Preisträgerin bei der Orgelakademie Lübeck-Travemünde (2011) und beim Internationalen Goedicke-Orgelwettbewerb (Russland 2013 und 2016) sowie Gewinnerin des Publikumspreises beim Internationalen Orgelfestival Mataro-Barcelona (2014).