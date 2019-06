Drei Feuerwehrleute nach Verpuffung leicht verletzt

Waldbrand an der L 579

Schöppingen -

Aktualisierung 19.35 Uhr: In einem Waldstück an der L 579 zwischen Schöppingen und Heek muss die Feuerwehr derzeit einen Waldbrand löschen. Wegen der Löscharbeiten war die Landesstraße im Abschnitt vom Kreisverkehr L579/L582/L570 (Verkehrsinsel) bis zur B 70 zwischenzeitlich gesperrt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.