Aus drei mach eins. Was andernorts bei der Kommunalreform zu einem Hauen und Stechen führte, verlief in Schöppingen relativ reibungslos. So lautet jedenfalls das Fazit von Lothar Tietmeyer, Hubert Roosmann, Heinrich Kappelhoff und Harald Hausmann nach einem halben Jahrhundert. Am 1. Juli (Montag) jährt sich zum 50.