Für Franzbach viel wichtiger ist die Kaiserurkunde vom 7. Juni 838, in der Schöppingen urkundlich zum ersten Mal erwähnt wird. Das sei der Geburtstag Schöppingens in seiner Gesamtheit.

„Wir ziehen alle an einem Strang“, freut sich Franzbach über das gute Miteinander. Ein so ausgeprägtes Ortsteildenken wie in anderen Kommunen gebe es nicht, so der Bürgermeister.

Der Verwaltungschef betont, dass es sowohl Verwaltung als auch Politik wichtig sei, die Interessen aller Gemeindebereiche gleich zu berücksichtigen. Und die positive Entwicklung in den vergangenen fünf Jahrzehnten hätte gezeigt, dass die damaligen Verantwortlichen mit dem Zusammenschluss die richtige Entscheidung getroffen hätten.