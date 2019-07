Schöppingen -

So Mitarbeiter wünscht sich jeder Arbeitgeber. Abends anrufen und schon schmeißt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter seinen privaten Zeitplan über den Haufen und erscheint am nächsten Morgen außerplanmäßig bei der Arbeit. So eine Mitarbeiterin ist Gisela Bertmaring gewesen. Am Freitag verabschiedete sich die Kinderpflegerin des St.-Antonius-Kindergartens Gemen in den Ruhestand.