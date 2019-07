Schöppingen -

„Eine Herzensangelegenheit“ und der Wunsch, „dass sich alle Neukömmlinge in Schöppingen wohlfühlen“ sind Gründe für die Ehrenamtlichen, sich in der Integrationshilfe zu engagieren, so deren Tenor. Mit einem gemeinsamen Abend im Alten Rathaus bedankte sich Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Freitag bei den Frauen und Männern.