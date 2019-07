Komplettiert wird der Thron von den Ehrendamen Katharina Marpert und Jule Wildenhaus sowie den Ehrenherren Leo Dieker und Thomas Wissing .

Neben dem Vogelschießen bot das Schützenfest Spiel und Spaß für Groß und Klein. So erfreuten sich die gut Kinder an den vielen Spielmöglichkeiten. Besonders gefragt waren die Schatzsuche und der Kettcar-Parcours, aber auch die Klassiker Hüpfburg und Karussell wurden eifrig genutzt.

Die kleinen und großen Besucher mussten beim Schätzspiel gleichermaßen grübeln. Wie viele unterschiedliche Lego-Bausteine waren in einer großen Glasvase? Am Ende gewann bei den Erwachsenen Sandra Holling und bei den Kindern Thomas Wissing. Ihre Schätzwerte lagen am nächsten an der eingefüllten Menge von 923 Stück.