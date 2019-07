In einem Paket mit Pferdeartikeln lag ein Flyer. Darin wurde eine Gästeunterkunft auf einer großen Ranch in Namibia beworben. 1000 Rinder werden dort auf 10 000 Hektar gehalten. Zudem gibt es 20 Pferde. Luna Althaus, die in diesem Jahr ihr Abitur am Burgsteinfurter Gymnasium Arnoldinum gemacht hat, hatte eine Idee. Sie bewarb sich bei der Ranch als Helferin.