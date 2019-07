Die Sperrung bleibt solange aufrecht erhalten, bis die Polizei ihre Arbeiten zur Unfallaufnahme beendet hat. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung voraussichtlich zwischen 16 und 16.30 Uhr aufgehoben wird.

Gegen 13.45 Uhr war nach Auskunft der Feuerwehr ein Autofahrer von Horstmar kommend aus noch ungeklärter Ursache auf die gegenüberliegende Fahrbahn gekommen. Dabei stieß der 51-Jährige frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto eines 50-jährigen Manns zusammen.

Bei dem Zusammenprall wurde der 51-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Münster geflogen werden musste. Die Feuerwehr musste ihn zuvor aus dem Auto befreien. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Schöppingen rückte mit sechs Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten aus.