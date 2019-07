Lilo Emmrich geht in den Ruhestand

31 Jahre lang Lehrerin an der Brictius-Schule

Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Lilo Emmrich hat vielen Kinder einen guten Start ins Schulleben ermöglicht. Die Lehrerin der Brictius-Schule Schöppingen geht am Freitag (12. Juli) in den Ruhestand. In über drei Jahrzehnten hat sie viel erlebt.