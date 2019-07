Mit Spiel, Spaß und Gebet sollen für die Fahrradtour besonders Familien mit Kindern angesprochen werden. Die Strecke ist etwas verkürzt worden, damit auch die Kleinsten mitradeln können.

Am Sonntag (21. Juli) treffen sich die Teilnehmer um 14.30 Uhr an der Brictius-Kirche. Angefahren werden die Kapelle an Haus Koppel und die Stockumer Kapelle. Anschließend geht es wieder zurück zur Brictius-Kirche. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Grillen. Für den radelnden Nachwuchs hat sich die Kirchengemeinde etwas besonderes überlegt: Alle Kinder dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen.