Zur Auslosung hatte der Heeker Verwaltungs-Auszubildende Marvin Lammers in die Zettelbox gegriffen und die Gewinner der 16 Preise gezogen. Am Mittwochnachmittag trafen sich die vier Erstplatzierten zur Gewinnübergabe in der Gemeindeverwaltung Heek.

Den ersten Preis, zwei Gutscheine für ein Backofenessen im Hotel Winter in Eggerode, hat Lisa Flüeck aus Heek gewonnen. Über den zweiten Preis, zwei Eintrittskarten für das Frauenkabarett „Die tut nix“, freute sich Martin Kock aus Ahaus. Zwei Verzehrgutscheine für das Hotel am Markt in Heek bekam Heinz Hunke aus Leer überreicht und einen Abend zu zweit beim Auftritt von Cassy Carrington in Schöppingen darf Richard Epping aus Heek genießen. Die weiteren Gewinner erhalten ihre Preise in den kommenden Tag mit der Post.

Für Heidi Schiller ist das Anradeln längst Tradition, aber trotzdem jedes Jahr eine logistische Herausforderung. Seit 2012 organisiert die Verwaltungsmitarbeiterin in Heek die Veranstaltung mit, damals noch unter einem anderen Konzept. Seit drei Jahren lädt Heek im Wechsel eine Kommune aus der Nachbarschaft zum gemeinsamen Rundkurs durch die Gemeinden ein. Schöppingen war in diesem Jahr erstmalig dabei.

„Vor allem das Wetter muss mitspielen“, sind sich die Organisatorinnen einig. „In diesem Jahr haben wir noch morgens ständig auf die Wetter-App geschaut“, denn es waren ausgerechnet für Pfingstmontag heftige Gewitter angesagt. Doch Ende gut, alles gut – der Regen fiel erst am Abend und die hohe Teilnehmerzahl hat bewiesen: Die Veranstaltung ist beliebt. Für Karoline Kock ist „der Termin an Pfingstmontag schon automatisch im Kalender gesetzt“. Familie Hunke ist durch eine Schöppinger Bekannte auf das Anradeln hingewiesen worden.

Wie viele Teilnehmer unterwegs waren, bleibt nur zu schätzen, meinen die Organisatorinnen Heidi Schiller und Sabine Sitte (Schöppingen). Sie vermuten aber, dass weit mehr als 454 die Rundkurse zwischen Ahle, Nienborg, Heek, Gemen, Schöppingen und Eggerode ausprobiert haben. „Wir haben 2000 Flyer drucken lassen und verteilt.“ Die waren auch an den Startpunkten schnell vergriffen. „Und nicht jeder hat beim Gewinnspiel mitgemacht.“

Die Auswertung der Stempelkarten zeigt auf, dass von 11 bis 18 Uhr mindestens 2755 Besuche in den 15 teilnehmenden Gastronomie-Betrieben registriert worden sind.

Nicht nur Schöppinger und Heeker Radler waren unterwegs: Mitgefahren sind auch Frauen, Männer und Kinder aus Ahaus, Metelen, Gescher, Legden, Rosendahl, Horstmar, Vreden, Billerbeck, Steinfurt, Gronau und Borken. Plus zufällige Besucher aus Düsseldorf, Bonn und den Niederlanden.

Für das kommende Jahr plant die Gemeinde Heek das Anradeln mit der nächsten Gemeinde in der Nachbarschaft. Auch Schöppingen ist auf den Geschmack gekommen und auf der Suche nach Mitstreitern im Umfeld. Dann aber zu einem anderen Termin als Pfingstmontag. Denn: Man wolle sich ja keine Konkurrenz machen.