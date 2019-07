An jedem Fahrradlenker wurde zunächst ein kleines Holzkreuz angebracht. Das soll an die große Prozession erinnern, die ursprünglich von der Gründung der Pfarrei um das Jahr 785 rund 1000 Jahr lang bis in 19. Jahrhundert um das ganze Pfarrgebiet gehalten wurde. Damals wurde ein großes Kreuz mitgeführt.

Vor 20 Jahren wurde diese Prozession als Radwallfahrt wieder neu belebt. In diesem Jahr wurden nicht alle vier alten Prozessionskapellen angefahren, sondern nur zwei, um auch Familien mit kleineren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen.

In der St.-Brictius-Kirche stimmte die Vorbereitungsgruppe mit Gedanken zum Thema „auf den Weg machen“ ein und verteilte Aufgaben an die Kinder, die sie unterwegs lösen sollten.

Dann ging es los: In einer langen Kolonne fuhren die Teilnehmer durch die Bauerschaft Ramsberg zunächst zur Koppelkapelle, wo auf eine kurze Besinnung einige Spiele mit den Kindern folgten.

Malteser Hilfsdienst und die Freiwillige Feuerwehr begleiteten die Wallfahrt weiter zu nächsten früheren Prozessionskapelle, der Stockumer Kapelle in der Bauerschaft Haverbeck. Auch dort gab es zuerst wieder ein Gebet, dann ein fröhliches Spiel für Kinder und Erwachsene. Anschließend ging es wieder zurück nach Schöppingen, wo der Abschluss in der Kirche stattfand.

Dabei wurden die Lösungen der Aufgaben ermittelt. Den ersten Preis erhielt Emmely van der Velde. Den Abschluss beim Grillen auf dem Kirchplatz hatte die Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul vorbereitet.

Auch im nächsten Jahr wird die Radwallfahrt wieder an einem Sonntag in den Sommerferien stattfinden.