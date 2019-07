Schöppinger Landwirte sorgen sich um die Maisernte

Besonders dem Mais geht es an die Körner. „Der Mais braucht dringend Regen, weil er jetzt Kolben ansetzt“, sagt Lohnunternehmer Josef Berghaus . Fällt der Regen aus, leiden Qualität und Ertrag. Vor allem auf leichten, sandigen Böden können die Auswirkungen gravierend sein. Die sandigen Böden speichern das Wasser schlechter.

„Der Mais ist jetzt die größte Baustelle“, sagt Berghaus, auch wenn die anderen Früchte ebenfalls unter dem Wassermangel leiden. Beim fehlenden Regen würden die Maiskolben nicht befruchtet, so Heribert Hummert , Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Schöppingen. Schon jetzt, so die beiden Landwirte, stünde der Mais zum Teil bis zu einem Meter niedriger als in anderen Jahren.

Schicksalswoche

Und es könnte noch schlimmer kommen. „Bis Ende der kommenden Woche wird sich entscheiden, wie die Ernte ausfallen wird“, sagt Hummert. Josef Berghaus, der auch für ein landwirtschaftliches Sachverständigenbüro arbeitet, spricht bei der nächsten Woche gar von einer Schicksalswoche. Die Aussichten für die Bauern sind jedenfalls – mit Blick auf die Vorhersagen – düster.

Das Problem wird durch den trockenen und heißen Sommer 2018 sowie die wenigen Niederschläge im Winter und Frühjahr verschärft. „Der Grundwasserstand ist niedriger“, sagt Hummert. Das Problem dürfte sich weiter zuspitzen. Bei diesen hohen Temperaturen verliere der Boden pro Quadratmeter täglich rund sechs Liter Wasser. Berghaus: „Das ist in einer Woche schon heftig.“

Futter wird knapp und teurer

Die Auswirkungen spüren die Bauern schon: Das Futter für die Tiere wird knapp, vor allem für Kühe und Rinder. Die ersten Bullenmäster halten schon weniger Tiere, um das Zukaufen von teurem Futter zu verringern.

Das bekommt auch Heribert Hummert zu spüren, der Jungtiere für die Mastbetriebe aufzieht. Gleich einen ganzen Stall lässt er derzeit leer. Er will erst einmal die Entwicklung abwarten.

„ Wir müssen uns sicher eine neue Strategie bei der Fruchtfolge überlegen. Wir müssen uns sicher eine neue Strategie bei der Fruchtfolge überlegen. “ Josef Berghaus, Landwirt und Lohnunternehmer

Bei den Schweinebetrieben sei die Futtersituation nicht so dramatisch, so die beiden. Getreide werde weltweit gehandelt und der Preis werde auf dem Weltmarkt bestimmt. Die regionalen Zuschläge seien zu verkraften.

Einige Landwirte hätten das Getreide bereits bei der Teigreife gehäckselt, um Futter für die Tiere zu erhalten. So entgehen ihnen aber Einnahmen für das höherwertige ausgereifte Getreide.

Bauern haben sich verzockt

Landwirte, die über den Winter Gras auf Flächen hatten und auf ein nasses Frühjahr hofften, haben sich zuweilen verzockt. Sie haben zwar Futter, „aber auch das Gras entzieht dem Boden das Wasser“, sagt Josef Berghaus. Konsequenz: Einbußen bei der folgenden Frucht.

Hummert und Berghaus gehen davon aus, dass künftig die Frühjahre trockener werden und es mehr extreme Hitze geben werde. Zudem werde der Regen wahrscheinlich weniger fallen oder in extremen Mengen in einem kurzen Zeitraum. Die Starkregen retten die Landwirte auch nicht, da der ausgetrocknete Boden das ganze Wasser nicht aufnehmen kann.

„ Aber auch das Gras entzieht dem Boden das Wasser. Aber auch das Gras entzieht dem Boden das Wasser. “ Josef Berghaus, Landwirt und Lohnunternehmer

Etliche Bauern haben bereits auf die sich verändernden Verhältnisse reagiert. Auf sandigen Böden wird vermehrt Roggen angebaut, der Trockenheit besser verträgt. „Wir müssen uns sicher eine neue Strategie bei der Fruchtfolge überlegen“, ist Berghaus überzeugt.

Das fängt schon damit an, im Frühjahr möglichst wenig Wasser auf den Feldern zu verlieren. So müssten die Äcker nach dem Pflügen schnell wieder rückverfestigt werden. Zudem könnte auch das weniger tiefe Grubben das Pflügen zum Teil ersetzen.

Anbautechnik verändert sich

Zunehmen wird nach Überzeugung der beiden Landwirte auch die Anbautechnik. So werde jetzt schon teilweise die Saatstärke und der Düngereinsatz anhand von Satellitenkarten über ein GPS-Signal gesteuert.

Der Computer erkennt aufgrund zurückliegender Daten automatisch, wo schlechterer Boden ist und somit weniger Saatgut eingesetzt werden kann. Das spart Saatgut, Düngemittel und Wasser. „Da geht es hin“, ist Josef Berghaus überzeugt.