Bei zwei Gemenern funkte es in Alstätte

Gefeiert wurde mit rund 150 Gästen im Schützenfest-Zelt. Das Essen wurde – wie damals üblich – von Gastronomen mit einer fahrenden Küche frisch vor Ort gekocht.

Beide wohnten in Gemen nur einige Hundert Meter auseinander, gefunkt hat es aber in Alstätte – bei der Hochzeit seines Bruders Franz. Irmgard Wigger , geb. Revers, war erst 16 Jahre alt, als sie den gut elf Jahre älteren Hubert kennenlernte. Aus Alstätte ging es pünktlich um Mitternacht nach Hause. „Das war so üblich“, erzählt Irmgard Wigger. Später haben sie sich dann bei Franz Wigger getroffen, der in der Nachbarschaft der Familie Revers wohnte.

Viele Jahrzehnte lang war Hubert Wigger der Ansprechpartner, wenn es um Anliegen in Gemen ging. Über 25 Jahre vertrat der heute 82-Jährige die Interessen der Gemener im Gemeinderat. Noch heute bringt er sich für die CDU als sachkundiger Bürger im Bauausschuss ein. Ohne Hubert Wigger lief in der Bauerschaft nur wenig. Für sein soziales Engagement erhielt der Landwirt 2012 das Bundesverdienstkreuz.

Seine Frau Irmgard hat ihm in all den Jahren den Rücken freigehalten. So wie zum Beispiel beim Radwegebau. Zusammen mit anderen Frauen bekochte Irmgard Wigger rund 20 ehrenamtliche Helfer, die fleißig mit anpackten.

„Eigentlich müsste das nicht Schöppinger Modell, sondern Gemener Modell heißen“, sagt Hubert Wigger schmunzelnd. Die Gemener seien die ersten gewesen, die in Eigenregie mit gestellten Materialien einen Radweg bauten, so Hubert Wigger. Bekannt ist diese Art der Eigeninitiative aber unter dem Begriff Schöppinger Modell.

Auch bei der Erweiterung des Kindergartens St. Antonius packte Hubert Wigger, wie viele andere Gemener auch, mit an. „Wir haben alles selbst gemauert“, erzählt er. Parallel arbeiteten die Gemener an einem fünf Kilometer langen Radweg.

Ohne Hubert Wigger gebe es wahrscheinlich die Kabinen am Freizeitgelände nicht mehr. „Die Toiletten waren so marode, dass die Kabinen abgerissen werden sollten“, erzählt Hubert Wigger. Nicht mit den Gemenern. Wigger fädelte eine Vereinbarung mit der Gemeinde ein: Die Gemeinde gibt 10 000 D-Mark und die Gemener machen das in Eigenregie.

„Hubert war immer Anlaufstation“, weiß seine Gattin. Dabei habe er sich, zum Wohle Gemens, hervorragend mit der bereits verstorbenen Maria Gausling ergänzt.

Hubert Wigger saß dem Wegebau-Ausschuss vor. Neben seiner politischen Arbeit engagierte er sich auch noch in vielen weiteren Bereichen. So gehörte er dem Schöppinger Kirchenvorstand an, arbeitete ehrenamtlich für den Wasser- und Bodenverband, wirkte im Vorstand des Gemener Schützenvereins mit und sang mehr als 50 Jahre im Kirchenchor. 1973 war er zudem Schützenkönig in der Bauerschaft.

Außerdem fuhr er 20 Jahre den Bürgerbus. Hier bringt es Irmgard Wigger sogar auf über 30 Jahre. Die 71-Jährige mischt noch in zwei Kegelclubs mit und engagiert sich in der Gemener Seniorenarbeit. Irmgard Wigger spielte in der Theatergruppe der KFD St. Antonius und half kurze Zeit im Vorstand mit. Zwei, drei Jahre übernahm sie die Aufgabe der Küsterin. Wegen der drei Kinder gab sie dieses Amt aber wieder ab.

Neben den Kindern gratulieren unter anderem fünf Enkel zur Goldhochzeit.