Der Petitionsausschuss des Landtags sieht keine Anhaltspunkte, „das Handeln hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens der Gemeinde zu beanstanden“. So lautet das Fazit des Petitionsausschusses bei der Beurteilung des Genehmigungsverfahrens für das Baugebiet Am Berg. Des Weiteren heißt es in dem Beschluss vom 21.