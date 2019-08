Neben die Landesstraße 570 zwischen der Brüningmühle und dem Haverbecker Kreuz wird im kommenden Jahr ein Radweg gebaut. Zudem wird die Brücke an der Brüningmühle noch in diesem Jahr saniert. Das erklärte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach jetzt auf WN-Anfrage. Der Erwerb der benötigten Grundstücke sei geregelt, so Franzbach.