Das Schönste ist: Die Tour führt etwa einen Kilometer von unserem Haus in Schöppingen entfernt entlang. Kein Anreise-Stress, nichts. Aufs Fahrrad setzen und los geht‘s. Ich unternehme die Tour alleine. An der Kurbelfähre setze ich mich an den Fluss und gönne mir den einen oder anderen Schluck aus der Wasserflasche.