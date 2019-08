Vier Wochen hat Sophie Kapitza in Irland verbracht, in der kleinen Stadt Tralee an der Atlantikküste im Südwesten des Landes. Nicht zum Urlaub machen, sondern im Rahmen eines Auslandspraktikums. Eine Woche Sprachschule und drei Wochen in einem Unternehmen haben ihr Leben nachhaltig bereichert, findet sie.