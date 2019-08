Die Landesstraße 570 zwischen der Brüningmühle und dem Haverbecker Kreuz wird im kommenden Jahr saniert. Dann erhält dieser Straßenabschnitt auch einen Radweg. Das erklärte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach jetzt auf WN-Anfrage.

Der Erwerb der benötigten Grundstücke sei geregelt, so Franzbach. Es fehlten nur noch die Unterschriften beim Notar.

Anbindung ans Radwegenetz

Neben der Verbesserung des Straßenbelegs will die Gemeinde gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW auch die Situation für die Radfahrer verbessern. Es entsteht ein Radweg entsprechend der Straßenbaurichtlinien. Der Radweg soll bis zur Brüningmühle führen. Hinter dem Ausflugslokal verläuft die Vechtetalroute in Richtung Metelen. „Dann haben wir eine saubere Anbindung an das Radwegenetz über die Wirtschaftswege. Das macht den Clou aus“, freute sich Franzbach über die Lösung.

Im vergangenen Jahr hatte Straßen-NRW bereits den Teil der L 570 von der L 579 bis zur Brüningmühle saniert. Ein Radweg konnte dabei aber nicht umgesetzt werden, da ein Grunderwerb laut Franzbach nicht möglich war. Dafür sei die Straße breiter geworden und weiße Seitenmarkierungen aufgebracht worden. Die Markierungen böten den Fahrradfahrern einen geschützten Streifen. Die Gemeinde habe zusammen mit Straßen-NRW das Beste rausgeholt, was in dieser Situation möglich gewesen sei, so Franzbach.

Als weiteres Projekt will die Gemeinde im nächsten Jahr in Haverbeck einen Radweg bauen. Der soll den vom Bürgerradwegverein Metelen-Samberg vor gut zwei Jahren erstellten Radweg auf Schöppinger Gebiet um 130 Meter fortführen.

Radweg entlang der L 582 ist zu teuer

Vom Endpunkt sollen die Radfahrer anschließend zur anderen Straßenseite und auf das Schöppinger Wirtschaftswegenetz geführt werden. Ein eigener rund 3,5 Kilometer Radweg entlang der Landesstraße 582 sei zu teuer, so Franz-Josef Franzbach.

„Das sind im nächsten Jahr zwei sinnvolle Maßnahmen“, ist Franzbach überzeugt.