Es geht voran auf der Baustelle zur Freiraumgestaltung. Der erste Teilabschnitt ist der Abenteuerspielplatz. Anfang Juli wurden die Arbeiten aufgenommen, derzeit ist die Firma Pötter aus Epe auf dem Areal zugange. Im Frühjahr 2020, sofern die Witterung mitspielt und keine Unwägbarkeiten auftauchen, könnte alles fertig sein. Die Freigabe einzelner Teilbereiche soll aber früher erfolgen, so Rainer Hachmann, Fachbereichsleiter Planen und Bauen der Gemeinde.

Der Spielplatz wird teilweise neu sortiert und soll später in drei Bereiche unterteilt werden: U 3, allgemeiner Spielplatz und Mehrgenerationenplatz mit Outdoor-Fitnessgeräten. Es werden zusätzliche Sitzgelegenheiten unter andrem aus Sandsteinblöcken geschaffen. Einige Wegführungen sind bereits jetzt erkennbar.

Im zweiten Abschnitt folgt die Überarbeitung des Gewässerlaufs, um sich dann in Richtung Festwiese vorzuarbeiten. Dort soll unter anderem Schotterrasen angelegt werden. Der Parkplatz an der Feuerstiege könnte im Oktober oder November angegangen werden. Schließlich steht die Überarbeitung der Grünfläche in Richtung Künstlerdorf auf dem Plan. Hier soll der Bach genutzt werden, um Wasserkraftspiele zu installieren.

Die Asphaltierung wird den Schlusspunkt der Gesamtbaumaßnahme bilden und rundet mit einer neuen Beleuchtung das Projekt ab. Die Gesamtkosten kalkuliert die Gemeinde mit etwa 950 000 Euro.