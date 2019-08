Erleuchtung auf dem Weg der eigenen Suche

„Herr, wohin soll ich gehen?“ und „Light my fire“ stehen als Leitsätze im Mittelpunkt. „Das Angebot mit Gebet, Gesang und gemeinsamer Besinnung gilt für Menschen unterschiedlichen Alters. Die Feier soll das Herz der Menschen berühren“, sagt Uwe van de Loo. Die Kirche St. Mariä Geburt erfährt eine besondere, stimmungsvolle Beleuchtung als es normalerweise üblich ist. Christoph Schwerthoff, Kaplan in Kevelaer, wird von seinem und seiner Suche erzählen.

Musikalisch untermalt die Jugendband Effata die Feier, unter anderem an der Gitarre anstatt an der Orgel. „Sie bringen andere musikalische Möglichkeiten und bekannte Lieder zum Mitsingen mit“, sagt Stefanie Eißing .

Am Ende haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. „Den Segen zu erfahren, berührt die Menschen, spricht sie an. Auch jene, die eher weiter weg von der Kirche stehen“, so die Pastoralreferentin weiter. Der Segen werde gespürt und stärke die Menschen und sei die Kompetenz der Kirche. „Die geht heutzutage leider auch mal unter zwischen den Bad News, die wir produzieren“, ergänzt Uwe van de Loo. Die Organisatoren hoffen, am (6. September (Freitag) um 21 Uhr viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen, um sie auf ihren Weg und auf ihrer Suche stärken zu können.