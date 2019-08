Zwischen dem Küren der Mister und Miss Ameland, dem Spontitheater oder der Inszenierung verschiedener TV-Formate wie Mini-Playback-Show, 1, 2 oder 3 sowie Herzblatt kam der Gang ins Meer nicht zu kurz. Am Strand war zugleich noch die Gelegenheit, an einem Sandburg-Wettbewerb teilzunehmen, was sich die Ameland-Fahrer nicht haben nehmen lassen. Foto: privat