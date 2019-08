Eggerode -

Einen ganzen Bauernhof, gleich mit einer Herde Kühe, gab es am Sonntag für relativ kleines Geld in Eggerode. Jedoch handelte es sich dabei nur um eine Miniaturausgabe zum Spielen. Auch das Riesenrad war während des gut besuchten Dorfflohmarkts nur in einem Kleinformat erhältlich.