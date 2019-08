„Man kann den Frieden nur reinlassen, wenn man die Tür von innen aufmacht“, so Mathilde Schulze Dorfkönig, die mit den Mitgliedern des Liturgiekreises der Pfarrgemeinde St. Brictius die Fahrt am vergangenen Wochenende vorbereitet hatte.

Paul Webermann hatte die Strecke ausgesucht. Auf der Hinfahrt legten die Teilnehmer rund 50 Kilometer zurück. Das Hauptgepäck transportierte Josef Schulze Dorfkönig mit dem Auto nach Gievenbeck.

In Eggerode, Darfeld, Billerbeck, Aulendorf und Havixbeck hielt die Gruppe an Kirchen und Kapellen zu einer kurzen Meditation an. Die Mitglieder des Liturgiekreises hatten sich für jeden Ort etwas einfallen lassen.

Anschließend fuhren die Frauen und Männer mit jemand anderem an der Seite weiter. „So ist man auch mit Leuten in Kontakt gekommen, mit denen man sonst nicht so viel spricht“, lobte Martin Ramschulte das Konzept.

In Gievenbeck übernachteten die Schöppinger im Haus Mariengrund, dem Bildungs- und Tagungshaus der Schönstätter Marienschwestern. Nach einer Meditation klang der Samstagabend in gemütlicher Runde aus.

Nach einer Messe, einer Führung durch das Haus sowie dem Mittagessen fuhren die Schöppinger wieder mit dem Fahrrad zurück. Dieses Mal legten sie auf anderen Wegen 34 Kilometer zurück.