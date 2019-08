Schöppingen -

Eine folgenreiche Auseinandersetzung hat sich am Donnerstagabend in der Zentralen Unterbringung für Asylsuchende entwickelt: Am Ende hatten mehrere Betroffene Verletzungen davongetragen, darunter zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Die Polizei nahm zwei der Beteiligten zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.