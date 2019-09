Bei strahlendem Sonnenschein startete das Eröffnungskonzert der Marienfestwoche am vergangenen Samstagabend in Eggerode. Das Ensemble Amouné präsentierte „Barocke Prachtmusik vom Allerfeinsten“, so der Titel des Konzertes. Die wunderschöne Sopranstimme von Judith Hoffmann füllte die St.- Mariä-Geburtskirche. Dazu harmonierten die verschiedenen Trompeten von Dirk Wittfeld und die Orgel, gespielt von Christoph Knabe , hervorragend.

Die Stücke wurden von den vielfach ausgezeichneten Künstlern sehr leidenschaftlich vorgetragen. Zusammen und in wechselnden Kombinationen präsentierte das Ensemble dem Publikum sowohl seltene als auch bekanntere Stücke von Purcell, Händel, Bach oder auch Vivaldi. Sie alle verband, dass sie eher leicht sind und gut zum lauen Sommerabend passten, wie Besucher bemerkten.

Im zweiten Konzertteil dominierte das von Christoph Knabe improvisierte Präludium, Adagio und Fuge über das Eggeroder Wallfahrtslied. So mischten sich unbekannte Töne zu Fragmenten der bekannten Melodie.

Ebenso wird den Besuchern sicherlich neben Händel´s „Let the bright Seraphim“ aus der Oper Samson die Zugabe des Trios noch lange im Gedächtnis bleiben. So abwechslungsreich wie das Programm gestaltete sich das Wetter in Eggerode. Starker Regen holte die Besucher in die raue Realität zurück. Es war ein Abend mit vielen Emotionen und Eindrücken.