Schöppingen -

Blond, braun, rot, grau, glatt oder gekräuselt: 300 Kilogramm Haare hat die Künstlerin Barbara Caveng in den vergangenen Monaten im Münsterland – so auch in Schöppingen, Gronau, Epe oder Nienborg – gesammelt, aus denen am Samstag nun ein großer Haarballen gepresst werden soll.