Eggerode -

Der Donnerstag in der Eggeroder Marienfestwoche war den Vereinen und Verbänden in der Gemeinde Schöppingen gewidmet. Besonders deren Mitglieder begrüßte Pfarrer Thomas Diedershagen in der Abendmesse, die er mit Pastor Eberhard zelebrierte. Er wies auf das Bedürfnis der Menschen hin, in Vereinen zusammenzufinden, um Gemeinschaft zu erleben.