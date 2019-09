Das Kreisorchester gibt in diesem Jahr an zwei Tagen drei Konzerte. Am 13. Oktober (Sonntag) spielt es mit dem Kreisjugendorchester ab 17 Uhr in der Borkener Stadthalle Vennhof ein weltliches Konzert. Der Eintritt kostet 17 bis 22 Euro. Karten gibt es ab Montag (9. September) im Internet. Freien Eintritt haben die Gäste am 27. Oktober (Sonntag) um 14.30 Uhr in der Bocholter St.-Norbert-Kirche und um 18 Uhr der St.-Brictius-Kirche Schöppingen. Das Orchester bittet um Spenden. Gespielt wird dem Ort entsprechend ein kirchliches Programm.