Eggerode -

In der stimmungsvoll beleuchteten Wallfahrtskirche hat am Samstag die Vigilfeier „Light my fire“ im Rahmen der Marienwoche stattgefunden. Knapp 100 Gäste kamen, um bei der Musik der Band Effata aus Münster der Frage „Wohin soll ich gehen?“ nachzugehen.