Altes Rathaus in Schöppingen erhält rosa Farbton

Für Christina Rau fing alles vor 30 Jahren mit einem Anruf an. Sie wurde gefragt, ob sie sich vorstellen könne, sich für ein Künstlerdorf in der Provinz, in Schöppingen, zu engagieren.Ihr Mann, der damalige NRW-Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau, stand dem Projekt aufgeschlossen gegenüber. Also fuhr Christina Rau zur Gründungsversammlung der Stiftung. Das Gremium wählte sie zur Vorsitzenden des Stiftungsrats. Und das ist sie bis heute geblieben.Gleich mehrmals sprach Christina Rau am Samstagabend während des Festakts in der Kulturhalle Kraftwerk zum 30-jährigen Bestehen des Künstlerdorfs von „wir Schöppinger“. 30 Jahre sind eine lange Zeit. Eine Zeit, die verbindet. Ihr Herz hängt ganz offensichtlich am Künstlerdorf in der Provinz.In einer von Prof. Klaus Schäfer, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Künstlerdorf, moderierten Gesprächsrunde hob die ehemalige Stipendiatin Denise Ritter die Arbeitsweise des Künstlerdorfs hervor: „Es gibt keinen Produktionszwang. Der führt zwar zu Produkten, aber nicht zu Kunst.“ Geschäftsführer Dr. Josef Spiegel und seine Frau Dr. Sigrun Brunsiek bildeten „das Herzstück“, so Ritter. Besonders sei auch, dass es keine Hierarchie gebe.