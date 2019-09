Zoll durchsucht Seniorenhof in Eggerode

Eggerode -

Von Rupert Joemann

Mit einem personellen Großaufgebot haben der Zoll und die Staatsanwaltschaft die Räumlichkeiten des Seniorenhofs Schulze Eggenrodde durchsucht. Sozialversicherungsabgaben in möglicherweise knapp sechsstelliger Höhe sollen nicht abgeführt worden sein. So lautet nach Angaben der Staatsanwaltschaft Münster zumindest der Anfangsverdacht in einem Ermittlungsverfahren.