Ohne Trauschein zusammenleben, das wollten die beiden aber nicht. So heirateten sie am 23. Mai 1969 standesamtlich, bezogen im Juli die Wohnung und gaben sich am 19. September 1969 kirchlich in Lünten das Ja-Wort. Am heutigen Donnerstag feiert das Paar seine goldene Hochzeit.

Die beiden sind aber nicht nur Ehepartner, sondern auch Schwägerin und Schwager. Ihre ältere Schwester und sein älterer Bruder hatten vor den beiden geheiratet. Über die verheirateten Geschwister lernten sich Gisela und Josef Kruthoff auch kennen. Rund drei Jahre kannte sich das Paar vor der Hochzeit. Er wohnte in Alstätte, sie in Lünten.

Bereits 1974 bezogen die Kruthoffs im Haltebrock ihr eigenes Haus. „Eigentlich wollten wir im Sall bauen“, erzählt Josef Kruthoff. Doch die damaligen Pläne mussten wegen des Einwands der Brauerei Müller fallengelassen werden.

Schon mit 21 Jahren war Josef Kruthoff Filialleiter, „der Ein-Mann-Filiale in Graes“, sagt er schmunzelnd. Vom 1. Dezember 1977 bis zum 1998 leitete er dann die Schöppinger Filiale, ehe er für fünf Jahre nach Ahaus wechselte.

Nach dem Umzug schnürte er für den ASC die Fußallschuhe. Zuvor kickte er beim VfB Alstätte und GW Lünten. Erst eine schwere Verletzung zwang ihn 1971, mit dem Fußballspielen aufzuhören. Zehn Wochen lag er in Ahaus im Krankenhaus. „Heiligabend wurde ich entlassen“, sagt Josef Kruthoff. Da war der älteste Sohn gerade geboren. „Gut, dass er noch nicht an den Türgriff kam, sonst wäre er mir weggelaufen. Ich konnte mit den Krücken ja nicht schnell laufen“, erzählt Josef Kruthoff lächelnd. Insgesamt freuen sich Gisela und Josef Kruthoff über vier Kinder und sechs Enkel.

Auch nach dem Laufbahnende blieb er dem ASC als Kassierer verbunden. Später wurde er Mitglied in der Kolpingsfamilie, dem Schützenverein St. Peter und St. Paul sowie dem NSKKV. Von 1986 bis 2002 war Kruthoff Präsident der Jecken. 1985 bildeten die Kruthoffs das NSKKV-Prinzenpaar.

Unterstützt wird der 76-Jährige seit jeher von seiner Frau. Die heute 73-Jährige, die vor der Geburt ihrer Kinder als Näherin und in der Hauswirtschaft gearbeitet hatte, gehörte 1982 zu den Mitgründerinnen der Kolping-Frauengruppe. Seit Jahren engagiert sie sich auch in der Paramenten-Gruppe der Kirchengemeinde. Zudem ist Gisela Kruthoff Mitglied der KFD St. Brictius und der ASC-Frauengymnastikgruppe.

Gemeinsam sind sie in einem Kartenclub. „Dabei spielen die Männer Doppelkopf und die Frauen klönen“, sagt Josef Kruthoff. Auch im Berg- und Talclub der aktuellen und ehemaligen Nachbarn sind sie zusammen.

Josef Kruthoff gehörte zudem von 1994 bis 2006 dem Kirchenvorstand an. Als Lektor ist er seit 1978 und als Kollektant seit 1994 aktiv.

Seit einiger Zeit bereitet der 76-Jährige Fahrradrouten vor, „die uns schon in alle Himmelsrichtungen in Deutschland geführt hat“, so Josef Kruthoff. Außerdem plant er Fahrten des NSKKV-Prinzenrats.