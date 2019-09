Rund 70 Knaben und junge Männer werden sich mit ihrem Domkapellmeister Alexander Lauer , der den Chor seit 2015 leitet, und unterstützt vom Domorganisten Thomas Schmitz auf den Weg nach Schöppingen machen. Es werden a-cappella-Werke von Palestrina, Mendelssohn-Bartholdy, Saint-Sans, Vierne und vielen anderen zu hören sein. Darüber hinaus dürfen sich Musikliebhaber auf Orgelwerke von Mendelssohn-Bartholdy, Widor und Peeters, gespielt von Thomas Schmitz freuen.

Für viele der Sänger ist der Knabenchor, in dem 113 Jungen und Jugendliche singen, inzwischen zu einer zweiten Heimat geworden. Sie treffen sich zwei- bis dreimal wöchentlich zu Proben in der Domsingschule Münster. Neben dem regelmäßigen Singen in den Domgottesdiensten wirkt die Capella Ludgeriana auch bei Konzerten und Theaterprojekten mit.

Die intensive musikalische Ausbildung der Domsingschule weckt in vielen Sängern die Liebe zur Musik, so dass immer wieder Chormitglieder auch ein Musikstudium anstreben.

Besonderer Höhepunkt wird in diesem Jahr eine Chorreise nach Mexiko ins münstersche Partnerbistum Tula sein, gemeinsam mit dem Mädchenchor und Mitgliedern des Domchores.

Die Pfarrei St. Brictius, das aktuelle Forum VHS und der Freundeskreis Schöppinger Konzerte betonen als Veranstalter ausdrücklich, dass dieses Konzert auch für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren geeignet sei, sofern sie selbst gern singen oder Interesse an Musik zeigen. Sie sollten in den vorderen Sitzbänken im Mittelschiff Platz nehmen.

Eintrittskarten für das Konzert sind bei Schreibwaren Richler in Schöppingen, ✆ 02555 664, sowie bei der VHS in Ahaus für zehn Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro. Schüler haben wie üblich zu den Schöppinger Konzerten freien Eintritt.