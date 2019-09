Beim Büttabend am Samstag werden unter anderem zwei Lokalmatadoren aus Eggerode für Lacher sorgen. Als Abgesandte und Begrüßungskommando zweier Karnevalsvereine in der Vechtegemeinde steigen Bernd Volmer und Matthias Frye am Samstag auf die Bühne der Galaveranstaltung.

Dabei werden sie versuchen, zum einen den auswärtigen Gästen aus Westfalen und dem angrenzenden Niedersachsen das Besondere am Ort Schöppingen und seinen Bewohnern nahezubringen und zum anderen den örtlichen Karneval vorzustellen. Des weiteren werden sie auch der einheimischen Bevölkerung erklären, dass Karneval und die sonst als recht stur geltenden Westfalen durchaus zusammenpassen.

Für den Frühschoppen und Familientag am Sonntag haben sich an die 90 Vereine angekündigt. Sie versammeln sich an sechs Ausgangspunkten und werden vom Elferrat und der Kapelle sukzessive eingesammelt, um zusammen das Festzelt an der Diepenheimstraße zu betreten. Dort wird die Big Band der Freiwilligen Feuerwehr in voller Besetzung – wie bereits am Samstag – musikalisch alles für eine gute Stimmung in die Waagschale werfen. Während die Kinder sich auf der Hüpfburg austoben, auf dem Karussell fahren oder an anderen Spielgeräten den Tag verbringen, werden das legendäre Männerballett und Comedy-Akrobat Georg Leiste auch den älteren Gästen den Tag versüßen.

1400 Quadratmeter Feierfläche

„Die Leute haben offenbar Bock drauf“, freut sich NSKKV-Eventmanager Thomas Messing . Ständig werde er zum BWK-Kongress angesprochen. Wird der Verein denn der Masse gerecht? Es sei zwar eine Wundertüte, wie viele Menschen tatsächlich am Sonntag kommen werden, doch „wir sind auf die Masse vorbereitet und bekommen die Leute schon ins Zelt“, verspricht Messing. Insgesamt 1400 Quadratmeter stehen den Karnevalisten mit Halle und Festzelt zur Verfügung.

Der Aufwand war nicht gerade gering. Zu Beginn der vergangenen Woche sind die letzten Vorbereitungen angelaufen. Die Infrastruktur mit Strom und Wasser musste hergerichtet werden, seit Freitag steht das Zelt, am Mittwoch wurde eine erfolgreiche Bauabnahme durchgeführt. „Das war notwendig, da wir ein Sicherheitskonzept haben und das Zelt komplett an der Halle angebaut ist“, sagt Messing. Mittlerweile ist auch die Bühne startklar. Es waren lange Abende. Die Nervösität ist bei den Verantwortlichen durchaus zu spüren. „Aber die Vorfreude überwiegt“, versichert der Eventmanager.

Einzelne Restkarten seien im Vorverkauf wie voraussichtlich an der Abendkasse noch zu haben, sagt er: „Große Gruppen werden wir jetzt aber nicht mehr an einen Tisch zusammenbringen können.“