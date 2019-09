Zu einem Brand an der Hauptstraße musste am Donnerstag gegen 19 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Erste Meldungen, dass Menschenleben in Gefahr seien, bestätigten sich vor Ort nicht: In einer Obergeschosswohnung war (lediglich) Essen auf dem Herd in Brand geraten, so die Polizei. Personen kamen nicht zu schaden.