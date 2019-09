Schöppingen/Horstmar -

Von Alex Piccin

Das Gymnasium Arnoldinum bereitet sich in einer neuen Art und Weise auf die neue Schülergeneration vor. An zwei Nachmittagen lädt es Viertklässler der benachbarten Grundschulen, wie die St.-Brictius-Schule in Schöppingen, ins Lernzentrum Horstmar ein, um Einblick in die spannenden Welten der Naturwissenschaften und der Technik zu nehmen. Die Resonanz ist groß.