Schöppingen -

Von Alex Piccin

Quadro Nuevo ist Stammgast in großen Konzerthallen in Leipzig oder München. Bald können sich auch Schöppinger auf das Akustik-Quartett freuen, das eine Mischung aus Jazz und Tango ins Alte Rathaus bringen wird. „So etwas hatten wir noch nicht“, kündigt Silvia Tummel vom Freundeskreis Schöppinger Konzerte an.