Am Montagnachmittag überreichte sie den Klimaschutzpreis im Wert über 1000 Euro. Diesen teilen sich der Förderverein der Kindertageseinrichtungen St. Brictius und der Heimatverein Schöppingen.

„Ich bin erstaunt, wie aktiv Schöppingen in dieser Angelegenheit ist. In der Jury ist es uns scher gefallen, einen Sieger auszuwählen“, sagte Monika Schürmann . Letztlich setzten sich aus neun Bewerbern zwei durch, wobei „die Großen“ (Schürmann), also der Heimatverein, hier Platz zwei belegten und 400 Euro erhalten.

Ausgezeichnet wurden sie für ihre Kartoffelaktion, also das Pflanzen und Ernten der Knollen zusammen mit den Kindern. Eine Verwendung haben die Heimatleute bereits im Sinn, wie Petra Knierbein darlegte: „Damit werden wir eigene Bänke und Tische finanzieren, die wir uns sonst immer leihen mussten.“

Der Kindergarten-Förderverein erhielt den ersten Preis und 600 Euro für die Organisation der Waldwochen samt Waldschule. Mit dem Geld möchte er dieses Vorhaben in den nächsten Jahren intensivieren, ergänzen und ausbauen – möglicherweise mit einem eigenen Wagen für die Waldschule.