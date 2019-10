In der Gemeinde wird sehr viel mehr Strom erzeugt als verbraucht

Schöppingen -

Von Rupert Joemann

Die Gemeinde habe bisher vielleicht ihr Licht ein wenig zu sehr unter den Scheffel gestellt, wenn es um Klimaschutz-Maßnahmen geht. Das sagte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats. Dabei ist die Kommune in einigen Bereichen ganz weit vorne.