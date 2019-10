Wohnungslose vor Ort unbürokratisch unterstützen

Der Ambulante Dienst ist eine Einrichtung in Trägerschaft des Vereins für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen. Dieser umfasst einerseits das ambulant betreute Wohnen und andererseits die Beratung in den kommunalen Notunterkünften in Borken, Ahaus und Vreden. Neben dem Ambulanten Dienst unterhält der Verein zwei stationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Vreden und Reken. Den Bewohnern wird nicht nur ein Dach über dem Kopf geboten, sondern auch eine Beschäftigung in Werk- und Arbeitsstätten sowie eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft.