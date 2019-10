Gewinner erhalten Einkaufsgutscheine

Schöppingen -

„Es lohnt sich, auch in Schöppingen einzukaufen“, gratulierte Marlies Dirksen von der Initiative Schöppingen der ersten Gewinnerin der Bonus-Karten-Aktion. Denn: Rita Hösing wohnt in Metelen und konnte sich über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 200 Euro freuen. Bei der Preisverleihung jüngst in den Räumen der Feinbrennerei Sasse schüttete die Werbegemeinschaft insgesamt 650 Euro aus.