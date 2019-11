Eggerode -

Begeistert haben die Kinder „Wer will fleißige Handwerker sehen“. Es war das passende Lied am Mittwoch zur Einsegnung der neuen U3-Räume am St.-Marien-Kindergarten gesungen. Nach der Bauphase sind alle Beteiligten jetzt wieder froh, dass die Handwerker wieder weg sind.