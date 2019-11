In Schöppingen treffen sich die Teilnehmer im Vechtestadion. Vor Ort wird zunächst das Martinsspiel aufgeführt, ehe die Mädchen und Jungen mit St. Martin zur St.-Brictius-Kirche ziehen. Dort servieren die Pfadfinder warme Getränke. Gutscheine für gebackene Martinsgänse sind noch in der Bäckerei Ebbinghoff erhältlich. Auf dem Schulhof in Eggerode wird ebenfalls das Martinsspiel aufgeführt. Auch in Gemen beteiligen sich die Mädchen und Jungen des St.-Antonius-Kindergartens an dem Martinsspiel auf dem Kindergarten-Gelände.