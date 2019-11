Das teilte Bürgermeister Franz-Josef Franzbach am Montagabend in der Ratssitzung mit. „Wir werden jetzt abwarten, wie das weitere Verfahren ist“, sagte Franzbach. Der Bürgermeister erklärte, dass die Gemeinde vorerst keine Grundstücke in dem betreffenden Gebiet verkaufen werde. Außerdem sollen keine Gelder für die Erschließung des Baugebiets in den Haushalt 2020 eingestellt werden. Wie Johannes Küper im Namen der Bürgerinitiative (BI) gegen das Baugebiet Am Berg am Dienstag in einer schriftlichen Mitteilung erklärte, sei die BI darüber informiert gewesen, dass ein klageberechtigter Bürger über den von der BI eingeschalteten Anwalt eine Normenkontrollklage anstrengen wollte. Küper: „Die BI als solche ist nicht klageberechtigt. Sie hat jedoch im Vorfeld alle Akten und Fakten zur Bauplanung ausgewertet und dem Anwalt zur rechtlichen Prüfung zugeleitet.“ Küper erklärt, „dass es uns nicht um bloße Verhinderung geht, sondern um den Erhalt des Freizeitareals Schöppinger Berg mit der Sichtachse zwischen Bergkapelle, Kleinem Schutzengel und Kirche.“ Zudem seien dem Bürgermeister und dem Gemeinderat Alternativbaugebiete aufgezeigt worden.